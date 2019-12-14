Сервер в деле: владельцев прав на Nginx установит суд

Популярнейший среди веб-мастеров программный продукт Nginх оказался в центре уголовного разбирательства. Права на него предъявила Rambler Group — по заявлению ее представителя правоохранительные органы завели дело о пиратстве. В Rambler настаивают, что основатели Nginx, продавшие в этом году свой бизнес американской F5 Networks за $670 млн, создали программное обеспечение, работая в холдинге и по его заданию. Юристы отмечают, что Rambler будет крайне сложно доказать вину бывших сотрудников и вывод ими активов. При этом, по мнению экспертов, пользователям Nginx можно не волноваться — ведь этот софт для создания сайтов распространялся как свободное ПО, доплачивать за него не придется при любом исходе дела.

Чей Nginx

Nginx — это программный веб-сервер, служащий для балансировки нагрузки на сайт. Грубо говоря, без этого ПО сайты периодически «падали» бы от перегрузок. Разработал этот софт в 2002 году бывший сотрудник Rambler Игорь Сысоев. В 2011-м он ушел из компании и вместе с партнером Максимом Коноваловым создал компанию Nginx Inc. Компания, ПО которой сейчас использует около трети всех сайтов мире, привлекла более $100 млн инвестиций, а весной этого года была продана американской F5 Networks за $670 млн. Сооснователь Nginx Максим Коновалов заявил СМИ, что нынешние претензии связаны именно с этой сделкой.

12 декабря из записей в социальных сетях стало известно об обысках в российском офисе Nginx. Источники в правоохранительных органах связали это с расследованием уголовного дела по ст. 146 УК, предусматривающей ответственность за компьютерное пиратство. Из постановления об обыске, на копии которых ссылаются СМИ, следует, что неустановленные лица по заданию Rambler в рабочее время изготовили Nginx. Исходя из трудового договора права на софт принадлежат Rambler. Тем не менее «неустановленные лица» стали распространять это ПО в интернете.

Фото: .facebook.com/nginxinc

«Мы обнаружили, что исключительное право компании «Рамблер Интернет Холдинг» на веб-сервер Nginx нарушено в результате действий третьих лиц, — говорится в сообщении Rambler. — В связи с этим «Рамблер Интернет Холдинг» уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав».

В Rambler утверждают, что «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев». Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права, подчеркивают в компании.

В Сбербанке, который в августе купил у Александра Мамута 46,5% акций Rambler Group, отказались от комментариев.

Призрак разработки

Возбудить уголовное дело в данном случае несложно, но довести его при существующих обстоятельствах до обвинительного приговора по антипиратской статье крайне непросто, отмечает президент ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. По его словам, Rambler придется доказать, что создатель Nginx действительно работал в компании, получил задание на разработку балансировщика нагрузки и многое другое.

Гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин пояснил, что 15 лет назад никто не оформлял права на технологии юридически. Всё делалось «на коленке» — трудно говорить о каких-то юридических договоренностях между компанией и разработчиками Nginx, отметил эксперт.

Филипп Кулин также вспоминает, что Rambler всегда хвастался этим программным продуктом на конференциях, представляя его как разработку Игоря Сысоева и ссылался на личный сайт программиста.

— Rambler никогда не считал Nginx своим ресурсом. Сам Игорь Сысоев тоже никогда не скрывал свою разработку от Rambler, например, он представлял ее на публичных мероприятиях, — добавил он.

Фото: Depositphotos

Вопрос, вызывающий существенные затруднения в привлечении к ответственности, — это доказательства идентичности продукта, на который претендует правообладатель, рассуждает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. То есть того, что Rambler считает служебным произведением, и того, который был продан американцам. Хватит ли компетенций и доказательной базы, будет ли найден специалист, который сможет провести экспертизу, окажут ли содействие американцы и т.д. — от этого зависит исход дела, предупреждает Людмила Лукьянова.

По словам адвоката, если уголовное дело окончится обвинительным приговором, владельцам Nginx может грозить наказание до шести лет лишения свободы. В предмет доказывания состава преступления обязательно будет входить вопрос о том, кто действительно является автором программы Nginх. Кроме этого, Rambler в рамках уголовного дела сможет предъявить к обвиняемым гражданский иск о взыскании всех причиненных убытков, отмечает Людмила Лукьянова. Однако и здесь доказать, что собственником программы являлся Rambler, скорее всего, будет не так просто. Учитывая, что программа уже продана F5, наверняка ее прежние владельцы представили покупателям документы, подтверждающие право собственности на продукт, полагает юрист.

Сайты устроены таким образом, что изъять из них Nginx будет крайне проблематично, предупреждает Юрий Злобин. Но даже если вина основателей Nginx Inc. будет доказана, а права Rambler на ПО подтверждены, пользователем веб-сервиса не о чем беспокоиться, уверен он. Ведь его распространяли как свободное ПО, которое на своих сайтах могут использовать все желающие. Претензий к конечным пользователям продукта не будет, заключает Юрий Злобин.

Источник: Газета Известия