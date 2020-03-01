Сервис «Яндекс.Такси» запустил рейтинг пассажиров

1 марта 2020     15
Сервис «Яндекс

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении рейтинг пассажиров. Об этом 1 марта сообщил РБК.

Функция запущена в тестовом режиме. Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам после завершения поездки. Пользователей сервиса можно будет оценить по шкале от одного до пяти. Общий рейтинг складывается из 40 последних оценок. Отмечается, что новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые.

Рейтинг можно посмотреть в меню под именем или почтой, которая привязана к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber. На данный момент у водителей не отображается рейтинг пассажира, но в дальнейшем он станет доступным и для них. Предполагается, что такое нововведение позволит определять недобросовестных клиентов.

Ранее в ноябре 2019 года стало известно, что сервис «Яндекс.Такси» внедрит систему контроля усталости водителей автобусов.

Источник: Газета Известия

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