Сергей Лазарев оценил отправку Little Big на «Евровидение»

3 марта 2020     13
Сергей Лазарев оценил отправку Little Big на «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении», прокомментировал новость об отправке рейв-группы Little Big на этот музыкальный конкурс. Об этом сообщает ТАСС.

«Стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором», — сказал он.

Лазарев отметил, что Евровидение является крайне непредсказуемым конкурсом. «Пусть группа окажется “темной лошадкой”, которая обгонит всех на финальном вираже», — пожелал певец.

Сергей Лазарев выступал на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах. Оба раза он занимал третье место.

2 марта Первый канал объявил, что Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Песня будет представлена в ближайшие дни.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 2 марта 2020 года он набрал более 350 миллионов просмотров.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Источник: Лента.Ру

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