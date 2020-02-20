Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России

20 февраля 2020     8
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России

Сергей Обрывалин был назначен на должность первого заместителя министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом в четверг, 20 февраля, передает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте федерального органа.

Агентство отмечает, что эту должность никто не занимал с 2018 года после ухода с поста Владимира Аристархова.

Обрывалин с апреля по сентябрь 2013 года работал советником бывшего министра культуры Владимира Мединского, а в том же году был назначен директором департамента международного сотрудничества федерального органа.

Заместителем министра культуры России Обрывалин стал 2 октября 2015 года, проработав до 15 января 2020 года, когда бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об отставке кабинета министров в полном составе.

21 января президент России Владимир Путин назначил министром культуры Ольгу Любимову. Она заменила на своем посту Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года.

20 февраля председатель правительства Михаил Мишустин назначил Павла Пугачева на должность заместителя министра здравоохранения.

Источник: Газета Известия

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