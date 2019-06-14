Сергей «Паук» Троицкий вновь попался пьяным за рулем

Полицейские задержали фронтмена российской трэш-металл-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного как «Паук», за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает главк МВД по Московской области в пятницу, 14 июня.

Рокера остановили накануне на улице Центральная в Мытищах. От медосвидетельствования он отказался.

В ходе разбирательства гаишники выяснили, что ранее Троицкого лишали прав на управление автомобилем, поскольку он уже попадался пьяным за рулем.

На «Паука» составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток, отмечает ТАСС.

Материалы дела направлены в суд для принятия решения.

«Коррозия металла» известна своими эпатажными выступлениями и вызывающими текстами песен. Так, в феврале этого года «Паука» задержали за выступление в форме вермахта.

Источник: Газета Известия