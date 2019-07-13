Серена Уильямс прокомментировала разгром в финале Уимблдона

13 июля 2019     18
Серена Уильямс прокомментировала разгром в финале Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свое поражение румынке Симоне Халеп в финале Уимблдона. Ее слова приводит Express.co.uk.

37-летняя Уильямс поздравила соперницу с триумфом. «Когда спортсмен демонстрирует подобный класс, нужно отдавать ему должное. Снимаю перед ней шляпу», — заявила Уильямс.

Ранее 13 июля спортсменка с разгромным счетом уступила Халеп в финале Уимблдона (2:6, 2:6). Для румынской теннисистки это стало второй победой в рамках турниров «Большого шлема».

Крупнее Уильямс проигрывала только однажды. В августе 2018-го американка потерпела поражение от британки Йоханны Конте в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе (0:6, 2:6).

В активе Уильямс 23 титула в турнирах «Большого шлема». Это второй результат в истории женского тенниса. Американка уступает в этом показателе только австралийской теннисистке Маргарет Смит-Корт (24).

Источник: Лента.Ру

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