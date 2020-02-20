Серфер покатался на доске и снял на видео кишащий акулами океан

20 февраля 2020     11
Серфер покатался на доске и снял на видео кишащий акулами океан

Серфер на пляже в американском округе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, снял на видео десятки акул, которые охотились на рыбу на мелководье. На видео обратил внимание сайт телеканала CNN.

Во вторник, 18 февраля, 33-летний серфер Джереми Джонстон (Jeremy Joohnston) пришел на пляж и собирался покататься на доске.

После серфинга он выбрался на берег и запустил над пляжем квадрокоптер. На записи он увидел, что океан кишит акулами. Десятки хищниц на мелководье охотились на рыбу. Джонстон закричал находившимся в воде людям, чтобы они выбирались на берег, и похвастался видео другим серферам на пляже.

На следующий день он снова пришел на тот же пляж, чтобы заняться серфингом.

Черноперые акулы настолько распространены в Нью-Смирна-Бич, что эксперты называют этот район мировой столицей нападения акул.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина снял на видео трехметровую молотоголовую акулу, которая почти вплотную подплыла к не заметившему ее серферу. Расстояние между хищником и человеком составляло меньше метра.

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Источник: Лента.Ру

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Серфер покатался на доске и снял на видео кишащий акулами океан

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