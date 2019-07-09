Серьезная авария с мотоциклистом парализовала движение на МКАД

Крупная авария с участием мотоцикла и двух авто произошла в ночь на 9 июля на 23-м километре МКАД, пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала одна из легковушек совершала маневр, но мотоциклист не успел среагировать и врезался в нее. После этого в участников ДТП въехала еще одна машина.
В результате аварии пострадали мотоциклист и его спутница. Девушка впала в кому, молодой человек получил множественные переломы.
Из-за происшествия было существенно затруднено движение по внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе.
К 06:00 мск движение было полностью восстановлено, пишет ТАСС.
Источник: Газета Известия