Сестру стрелка из Огайо и ее друга нашли мертвыми

Сестра мужчины, подозреваемого в массовом расстреле в Дейтоне (штат Огайо, США), и ее друг найдены мертвыми в машине. Об этом сообщил телеканал NBC в своем Twitter-аккаунте.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, девушка и молодой человек были застрелены. Других подробностей случившегося нет.

В ночь на воскресенье, 4 августа, мужчина открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Полицейские в течение минуты ликвидировали преступника, несмотря на то, что на нем был бронежилет. Телеканал CBS сообщил, что личность стрелка установлена, им оказался 24-летний Коннор Беттс из города Беллбрук.

Источник: Лента.Ру