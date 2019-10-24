Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности

Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.

По его мнению, Белый дом пытается диктовать другим государствам свои правила и условия за счет торгового, тарифного и санкционного давления на них.

Сечин отметил, что США устанавливают новые правила с использованием широкого арсенала инструментов, таких как тарифные барьеры и ограничительные меры.

«Американцы также используют политику угроз и шантажа. Распространение американской юрисдикции на другие страны (вытекающие из экстерриториальности санкций) ставит эти страны перед выбором — либо поддержать санкции, либо самим стать объектом санкций», — подчеркнул глава «Роснефти».

Он указал, что такая политика негативно влияет на мировую экономику и приводит к потере взаимного доверия. По словам Сечина, в настоящее время сразу три шоковых фактора могут вызвать мировую рецессию: торговая война США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, а также американские санкции против крупнейших производителей нефти.

Источник: Газета Известия