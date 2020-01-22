Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте

Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте «Березовская» АО «УК «Северный Кузбасс», благодаря системе дистанционного контроля. Об этом в среду, 22 января, сообщается на сайте ведомства.

«15 января 2020 года в Управление поступила информация о превышении более чем в полтора раза предельно допустимых концентраций содержания метана (до 3,3%) в подготовительном забое шахты «Березовская», зафиксированная стационарными датчиками контроля метана», — говорится в сообщении.

Инспекторы управления оперативно провели проверку безопасности, по результатам которой был наложен запрет на проведение выработки «конвейерный штрек 3-12» с выводом людей в безопасное место за нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

«Представители шахты, ответственные за состояние промышленной безопасности, не отреагировали на информацию о превышении концентрации газа метана в забое; не вывели работников из забоя на «свежую» струю воздуха; не обеспечили снятие напряжения с забойного оборудования; не приостановили горные работы до обеспечения безопасных условий», — уточняется в сообщении.

При обследовании горной выработки были выявлены местные скопления метана взрывоопасной концентрации более 10%.

«Накоплению взрывоопасной концентрации газа метана способствовало невыполнение проектных решений по проведению ограждающей дегазации при проведении выработки. Кроме того, проходческий комбайн КСП-35 эксплуатировался с неисправной системой взрывозащитного орошения на исполнительном органе», — заявили в ведомстве.

Нарушения могли привести к аварийной ситуации — взрыву газа метана и, как следствие, гибели людей, а это более 10 человек, находившихся в забое, и более 100 человек, находившихся в шахте.

Источник: Газета Известия