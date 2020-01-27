Сиделки заморили мужчину голодом ради крупного наследства

27 января 2020     4
Сиделки заморили мужчину голодом ради крупного наследства

В Англии супружеская пара заморила голодом состоятельного мужчину ради крупного наследства. Об этом сообщает газета The Sun.

64-летний Уэйн Рикард и его 61-летняя жена Линда работали сиделками у 59-летнего Джеймса Сутерана, у которого были психические расстройства. Также они ухаживали за его матерью Мэри Джой, страдающей слабоумием. Она умерла в августе 2012 года в возрасте 92 лет. Семья Сутеранов была очень состоятельной и имела обширные земли в английском графстве Йоркшир.

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Уэйн и Линда знали о богатствах Сутеранов. Они составили фальшивое завещание, согласно которому после смерти Джеймса им полагалась треть его поместья, оценивающегося в 3,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 283 миллиона рублей), и половина поместья Мэри Джой стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (121,3 миллиона рублей). Чтобы побыстрее получить наследство, сиделки перестали давать Джеймсу лекарства и лишили его еды и воды.

18 марта 2014 года врачи попытались связаться с Джеймсом и нашли его мертвым в кровати с пролежнями на теле. Медики установили, что Сутерана морили голодом. Против Рикардов возбудили уголовное дело. Их обвинили в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и смерти человека из-за халатного отношения.

В суде Линда призналась, что использовала в личных целях деньги как Джеймса Сутерана, так и его покойной матери. Расследование по делу продолжается.

В 2019 году в США вынесли приговор 45-летнему брокеру Родерику Ковлину (Roderick Covlin), который убил жену, чтобы получить наследство. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 25 лет.

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Источник: Лента.Ру

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