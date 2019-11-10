Сидящий пожизненно зэк посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения

10 ноября 2019     38
Сидящий пожизненно зэк посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения

В штате Айова (США) осужденный на пожизненное лишение свободы Бенджамин Шрайбер потребовал освобождения, поскольку перенес клиническую смерть. Об этом пишет The New York Times.

По его утверждению, он написал отказ от реанимации, а врачи 30 марта 2015 года вернули его к жизни против его воли. Поскольку он фактически умер в больнице, следовательно, считает 66-летний Шрайбер, он полностью отбыл свой срок. В качестве довода он привел утверждение, что он был приговорен к пожизненному лишению свободы, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день».

Суды двух инстанций не согласились с доводами заключенного. «Шрайбер либо еще жив, в этом случае он должен остаться в тюрьме, либо он фактически мертв, и в этом случае само обращение в суд является спорным», — отметила судья Аманда Поттерфилд в своем решении. В ходе судебных заседаний вопрос о неправомерной реанимации не поднимался.

Шрайбер был признан виновным в убийстве мужчины рукоятью топора в 1996 году.

29 октября сообщалось, что отбывающего пожизненный тюремный срок за изнасилование американского заключенного «по ошибке» выпустили на свободу. В департаменте исправительного учреждения штата Джорджия заявили, что власти задействовали все ресурсы для поисков преступника.

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Источник: Лента.Ру

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