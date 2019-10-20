Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о подготовленности России к резкому падению стоимости нефти. Об этом 19 октября он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

Силуанов признал, что низкие цены на нефть оказывают существенное влияние на российскую экономику, поскольку они связаны с ее добычей и переработкой. При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей государства является снижение зависимости от мировых цен на энергоресурсы.

«По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более 7% ВВП», — отметил министр.

Он также пояснил, что в случае падения стоимости нефти до $30 или $20 за баррель, Россия еще в течение трех лет сможет выполнять свои функции без какого-либо вреда для своих накоплений.

При этом министр выразил заинтересованность в стабильных ценах и отметил хорошее положение нефтяных котировок на сегодняшний день.

7 октября министр энергетики России Александр Новак заявил, что справедливой является цена нефти $50 за баррель. Позже, 16 октября, эксперт предсказал цену на нефть в случае разрешения торгового спора США и КНР.

Источник: Газета Известия