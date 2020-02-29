Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов Антон Силуанов объяснил причины текущего ослабления рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, курс национальной валюты снижается из-за падения цен на нефть. Он отметил, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля, но «глобальные изменения» по нефти не могут не повлиять на колебания курса.

Накануне Силуанов заявил, что даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы. При этом он отметил, что не видит необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры со стороны Центробанка.

В пятницу, 28 февраля, стоимость эталонной нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 49 долларов — минимум за 2,5 года. Позднее она скорректировалась, приблизившись к 50 долларам.

С начала 2020 года нефть потеряла порядка 20 процентов стоимости. Такая динамика связана с распространением коронавируса, что, как ожидается, серьезно замедлит мировую экономику.

Источник: Лента.Ру