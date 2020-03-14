Силуанов сравнил влияние коронавируса и обвала рынка нефти на экономику РФ

14 марта 2020     13
Силуанов сравнил влияние коронавируса и обвала рынка нефти на экономику РФ

Распространение в мире вируса SARS-CoV-2 гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем обвал нефтяного рынка. Об этом 14 марта заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, к снижению цен на нефть экономика страны уже адаптируется, в то время как влияние пандемии может проявиться сильнее. Власти страны уже готовят комплекс предложений по нивелированию эффекта от коронавируса.

По оценкам Минфина, при действующих ценах на нефть нефтегазовые доходы бюджета страны могут сократиться примерно на 2 трлн рублей, дефицит бюджета будет в пределах 0,9-1% ВВП, пишет ТАСС.

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Источник: Газета Известия

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