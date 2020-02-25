Сильный шторм разрушил дома и повредил автомобили на Северном Кавказе

Сильный шторм разрушил дома и повредил автомобили на Северном Кавказе

Шквалистый ветер и снегопад обрушились на Ставропольский край во вторник, 25 февраля. Об этом сообщает NewsTracker.ru со ссылкой на сообщения многочисленных пользователей соцсетей.

По данным портала, на улицах Ставрополя ветер повалил несколько рекламных баннеров и дорожных знаков, в Зеленокумске — сорвал крышу с трехэтажного здания, а в районе станицы Незлобной — обрушил в кювет большегруз на ходу. Помимо этого, поваленными оказались масса деревьев, а из стелы при въезде в Буденновск вытер выломал букву Д.

Официальных сообщений о пострадавших не поступало, но в местных пабликах пишут об одном погибшем в Буденновске, а также об отключении электричества, сообщает «Ридус».

По данным сайта kp.ru, скорость западного ветра в регионе достигает 30 м/с. Днем ранее сотрудники МЧС по региону рассылали жителям сообщения о штормовом предупреждении.

Ранее 25 февраля штормовое предупреждение объявили в Свердловской области. По данным синоптиков, 26 февраля на Урале ожидаются сильные снегопады, а также усиление ветра до 17 м/с.

Источник: Газета Известия