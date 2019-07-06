Синоптики зафиксировали рекордную жару на Аляске

6 июля 2019     12
Синоптики зафиксировали рекордную жару на Аляске

В Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за все время метеонаблюдений. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на американскую Национальную метеорологическую службу.

По информации агентства, температура в четверг, 4 июля, достигла 32,2 градуса по Цельсию. Это является рекордным показателем с 1969 года, когда воздух прогрелся до 29,4 градусов.

«Подобные экстремальные погоды становятся все более вероятными в теплеющем мире», — сказал специалист по климату из Аляскинского университета в Фэрбенксе Рик Томас.

По словам метеорологов, сильная жара в северном штате была вызвана влиянием области высокого давления, которая установилась над юго-центральной частью Аляски, передает ТАСС.

28 июня сообщалось, что на материковой части Франции был побит абсолютный температурный рекорд. Столбик термометра в городе Карпантра поднялся до 44,3 градуса по Цельсию.

Источник: Газета Известия

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