Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву

В начале марта в Москву придет тепло, но это потепление будет обманчивым. Настоящая весна ожидается в 20-х числах марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 22 февраля.

По словам эксперта, нормой для столицы в первом весеннем месяце является +1,5 градуса днем и до -6 градусов ночью. Однако синоптик прогнозирует более теплую погоду, с отклонением от нормы на два-четыре градуса.

«Астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае — к 23 марта, Дню метеоролога», — полагает специалист.

В последнюю неделю февраля в центральной части России ожидается снег, мокрый снег, дождь и усиление ветра из-за северо-атлантического циклона. Жителей страны ждут оттепель днем и слабые заморозки ночью. Также возможны гололедица и смешанные осадки.

В воскресение, 23 февраля, в Москве и по области ожидаются дождь и мокрый снег. Столбики термометров покажут до +4 градусов днем и до -1 градуса ночью. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

Согласно прогнозу сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, после теплой зимы россиян ожидает умеренное лето.

Источник: Газета Известия