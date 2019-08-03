Синоптики объяснили странности летней погоды в России

Погодные аномалии этим летом в России связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине августа на европейской территории страны температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, на севере Южного и в Приволжском округах.

При этом температура выше нормы ожидается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Сибири, Бурятии, Приморье и Забайкальском крае, пишет «РИА Новости».

Всё это связано с тем, что европейская территория России будет находиться в тылу уральского циклона. Также холодная погода связана с тем, что с моря Лаптевых, Карского моря и Новой земли в среднюю полосу приходят холодные воздушные массы.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.

Источник: Газета Известия