Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.

По его словам, прогноз в городе Тулун остается напряженным, поскольку в понедельник 1 июля ожидаются новые осадки, которые к 6-7 июля спровоцируют приток уровня воды.

Глава Росгидромета отметил, что пик паводка прошел 29 июня в 14:00, и уровень воды упал на 40 сантиметров.

«Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный — в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда», — заявил он.

Яковенко назвал такой приток воды редким явлением, поскольку с начала метеонаблюдений в 1936 году это только четвертый настолько масштабный паводок.

«Старожилы говорят, что в 1902 был паводок 9 метров, но архивов нет. Есть в 1937 году — 8,5 метра, в 1980 году — 9 метров, в 1984 году — 11 метров, то сегодня почти 14 метров»», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прилетел в пострадавший от паводка регион и провел экстренное совещание. Он поручил помочь всем семьям, вывести детей в лагеря и выплатить всем пострадавшим компенсации.

В субботу стало известно, что результате паводка погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести. По данным МЧС всего пострадали 353 человек, 112 попали в больницы.

Сильные дожди пришли в Иркутскую область 25 июня, после этого в регионе начались паводки. По имеющейся информации, в 31 населенном пункте региона подтоплены 3735 жилых домов, где живут более 9 тыс. человек. Введен режим ЧС.

Источник: Газета Известия