Синоптики пообещали москвичам пасмурное и дождливое воскресенье

4 августа 2019     4
Синоптики пообещали москвичам пасмурное и дождливое воскресенье

Облачная погода и кратковременные дожди ожидают гостей и жителей столицы в воскресенье, 4 августа. Воздух в мегаполисе прогреется только до 15 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Днем в Москве не выше плюс 13-15, в Подмосковье с трудом от 12 до 17 градусов», — отметил он. По словам Тишковца, 4 августа в Москве так холодно не было в течение последних 70 лет.

Ветер в течение суток будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остается ниже нормы — барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.

Источник: Газета Известия

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