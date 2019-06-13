Синоптики пообещали москвичам сильный дождь и грозы

13 июня 2019     26
Синоптики пообещали москвичам сильный дождь и грозы

Сильные дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, 14 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха повысится по сравнению с четвергом. Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, а в Подмосковье — от 21 до 26 градусов, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее в четверг Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса. Специалист пояснил, что в ночь на 14 июня ожидается +8…+10 градусов.

По информации Gismeteo, следующая неделя будет дождливой. 20 июня ожидается выпадение 8,8 мм осадков. Дневная температура будет колебаться от 24 до 28 градусов тепла.

Источник: Газета Известия

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