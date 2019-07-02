Синоптики предупредили москвичей о дождях и похолодании в выходные

2 июля 2019     17
Синоптики предупредили москвичей о дождях и похолодании в выходные

Дождливая, ветреная и пасмурная погода с температурой чуть выше 20 градусов ожидается на этой неделе в Москве. В конце недели ожидаются осадки, понижение атмосферного давления и ветер. Об этом сообщили во вторник, 2 июля, в центре погоды «Фобос».

Синоптик отметил, что понедельник и вторник — единственные теплые дни на неделе. «Воздух прогреется в эти дни до плюс 26 градусов, что будет близко к средним многолетним показателям. В Московской области и Москве также в эти дни ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди» — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя «Фобоса».

Температура начнет опускаться со среды. В конце недели днем ожидается 17-19 градусов, а ночью похолодает до 10. Ожидается понижение атмосферного давления, ветер и ливневые дожди.

«Атмосферное давление ожидается ниже климатической нормы — от 738 до 742 мм рт. ст.», — заключил специалист.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температура воздуха будет больше соответствовать середине августа, передает RT.

Ранее 2 июля в Гидрометцентре России рассказали, что во вторник будет тепло, местами может пройти кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов днем, а ночью столбик термометра опустится до 12 градусов.

Источник: Газета Известия

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