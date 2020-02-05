Синоптики предупредили о ветре и гололедице в Москве

5 февраля 2020     17
Синоптики предупредили о ветре и гололедице в Москве

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом в среду, 5 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение в Москве и области о ветре действует 6 февраля с 09:00 до 21:00, о гололедице — до 06:00 пятницы, 7 февраля, пишет агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам синоптиков, к концу недели в столице похолодает. В пятницу, 7 февраля, в ночное время ожидается мороз до -15 градусов, днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов, пишет НСН.

Ранее 5 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о грядущих арктических холодах в Москве.

Источник: Газета Известия

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