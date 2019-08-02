Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 2 августа

2 августа 2019     13
Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 2 августа

Синоптики рассказали, что гостей и жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшие дожди в пятницу, 2 августа.

В дневное время в Москве и Московской области температура воздуха прогреется до 17 градусов. Ночью в столице похолодает до 9 градусов, в Подмосковье местами — до 6 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Небольшие дожди будут идти в течение суток. Ветер ожидается северо-западный со скоростью около 10 м/с.

Ранее 1 августа в Гидрометцентре предупредили россиян о холодном августе в большинстве регионов страны. В тот же день в центре погоды «Фобос» сообщили, что последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет.

Источник: Газета Известия

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