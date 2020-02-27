Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 27 февраля

27 февраля 2020     18
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 27 февраля

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет гостей и жителей столичного региона в четверг, 27 февраля.

В дневное время в Москве от 2 до 4 градусов со знаком плюс, ночью похолодает до нуля градусов. В Московской области днем от нуля до 5 градусов тепла, ночью — от минус 2 до 3 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с, атмосферное давление составит 731 мм рт. ст. Ожидается облачная погода, местами мокрый снег и гололедица. В связи с дождем, снегом и обледенением в регионе объявлен желтый уровень опасности.

25 февраля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что погода в Москве в первый день весны, 1 марта, будет теплой и солнечной.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте …


Взаимные стереотипы: США намерены поддержать «национальное единство» на Украине
Взаимные стереотипы: США намерены поддержать «национальное единство» на Украине

Вашингтон собирается объединить усилия СМИ и гражданского общества Украины, чтобы поддержать «национальное единство и сплочённость» республики. Для этого из американского …


Назван способ продлить жизнь на несколько лет
Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне назвали новый способ жить дольше. Оказалось, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь …


Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА
Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале …


«Вечно молодая» 41-летняя женщина раскрыла секреты красоты
«Вечно молодая» 41-летняя женщина раскрыла секреты красоты

«Вечно молодая» 41-летняя светская львица Эйми Сунь Юньюнь (Aimee Sun Yunyun) призналась, что подписчики в социальных сетях часто принимают ее …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты