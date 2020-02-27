Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 27 февраля

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет гостей и жителей столичного региона в четверг, 27 февраля.

В дневное время в Москве от 2 до 4 градусов со знаком плюс, ночью похолодает до нуля градусов. В Московской области днем от нуля до 5 градусов тепла, ночью — от минус 2 до 3 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с, атмосферное давление составит 731 мм рт. ст. Ожидается облачная погода, местами мокрый снег и гололедица. В связи с дождем, снегом и обледенением в регионе объявлен желтый уровень опасности.

25 февраля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что погода в Москве в первый день весны, 1 марта, будет теплой и солнечной.

Источник: Газета Известия