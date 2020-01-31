Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве

31 января 2020     16
Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве

В Москве в субботу, 1 февраля, ожидается небольшой снег, в воскресенье, 2 февраля, потеплеет и пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом 31 января агентству городских новостей «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам специалистов, в ночь на 1 февраля ожидается мороз до -4…-6 градусов, днем 1 февраля столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов в городе, от 0 до -5 градусов в области. В воскресенье, 2 февраля, потеплеет от 0 до +1 градуса в Москве и от -1 до -3 в Подмосковье.

Все это время, по словам синоптиков, будут идти небольшие осадки, ночью и днем в субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье — дождь с мокрым снегом, пишет «Газета.ру». Атмосферное давление останется низким — 1 февраля 737 мм рт. ст., что примерно на 11 мм ниже нормы, а 2 февраля оно понизится до 730 мм рт. ст. Ветер будет преобладать южный, скорость небольшая — 3-8 м/с.

В пятницу, 31 января в столице ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха составит от –1 до +1 градуса. Ночью похолодает до –5 градусов. Местами прогнозируются снег и юго-западный ветер скоростью 5–10 м/с.

Источник: Газета Известия

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