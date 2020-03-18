Синоптики рассказали о сильном ветре в столичном регионе 18 марта

18 марта 2020     11
Синоптики рассказали о сильном ветре в столичном регионе 18 марта

В Москве и области ожидается усиление ветра, которое продлится с 11:00 часов 18 марта. Об этом в среду сообщается сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень потенциальной погодной опасности из-за юго-западного ветра 5–10 м/с, порывы которого будут достигать отметки до 15 м/с. Днем в Москве столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов, в Подмосковье воздух прогреется от +4 до +9. Облачно, преимущественно без осадков.

В ночь на четверг, 19 марта ожидается небольшой дождь, а температура будет колебаться в районе 3-5 градусов тепла. Скорость ветра составит 5–10 м/с с порывами до 12-17 м/c.

Ранее 16 марта руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о небольшом потеплении в Москве, которое продлится до 25 марта.

Источник: Газета Известия

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