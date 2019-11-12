Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдод и Ашкелон

12 ноября 2019     14
Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдод и Ашкелон

Сирены воздушной тревоги сработали во вторник, 12 ноября, в городах Ашдод и Ашкелон. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городах Ашдод и Гедера, а также мошавах (сельхозпоселениях. — Ред.) Бейт-Элазари и Кадрон. Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон и кибуце Зиким», — говорится в заявлении.

1 ноября Армия обороны Израиля с помощью системы ПВО «Железный купол» перехватила семь ракет, выпущенных из палестинского сектора Газа. Отмечалось, что они были направлены на приграничные израильские пункты.

31 октября пресс-служба армии еврейского государства также сообщала об одной ракете, выпущенной из сектора Газа по территории Израиля.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

10 сентября премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги. Причиной стали пять ракет, выпущенных из сектора Газа по Ашкелону и Ашдоду.

Источник: Газета Известия

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