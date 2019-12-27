Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту

27 декабря 2019     10
Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту

Армия Сирии атаковала позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горном районе Зувейкат на севере провинции Латакия, сообщает Al-Masdar News.

Отмечается, что правительственные силы заняли холмы к югу от города Кобани, где находится крупный форпост боевиков. Террористы понесли потери, также пострадала их техника. Военные действия в этой местности возобновились после того, как боевики обстреляли родной город президента Сирии Башара Асада — Кардаху.

9 декабря российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который был захвачен террористами весной 2013 года, а в 2014-м провозглашен столицей ИГ. Затем в декабре жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами.

Источник: Лента.Ру

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