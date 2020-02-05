Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

Сирийские военные установили полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб. Об этом 5 февраля «РИА Новости» рассказал военный источник.
По его данным, сирийская армия окружает три турецких наблюдательных пункта.
Сирийская армия вошла в город Саракиб в провинции Идлиб, который служил форпостом для боевиков группировки «Джебхат Ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России), сообщает телеканал «Аль-Маядин».
Отмечается, что войска приступили к зачистке жилых кварталов после того, как Саракиб покинули вооруженные группировки. Сирийская армия также взяла под контроль деревню Аль-Двейр.
3 февраля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Турция ликвидировала 76 военнослужащих Сирийской арабской армии в ответ на обстрел своих военных в этой сирийской провинции.
В этот же день во время обстрела военнослужащих Турции погибли восемь человек. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные попали под огонь сирийской правительственной армии, открытый по боевикам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что военные продолжат реагировать на действия войск САР и призвал Россию «не переходить дорогу». Кроме того, он обвинил РФ в нарушении договоренностей по Идлибу.
В Кремле с данными обвинениями не согласились.
Источник: Газета Известия