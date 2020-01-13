Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков в провинции Идлиб, где ранее был объявлен режим прекращения огня. Атака была предпринята в воскресенье, сообщил в понедельник, 13 января, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, боевики из района Маар-Шамша предприняли атаку на позиции армии Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ. «В нападении участвовало до 100 боевиков и пять пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами», — цитирует его ТАСС. Попытка нападения была отбита огнем из танков и стрелкового оружия.

Накануне два человека погибли и трое были ранены в результате обстрела боевиков жилых кварталов города Алеппо в Сирии. Стрельба велась из гранатомета. Несколько снарядов также разорвались в жилых районах Эль-Халидия и Эль-Джадида.

10 января минобороны Турции сообщило о введении режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января. 9 января Юрий Боренков сообщил, что незаконные вооруженные формирования в зоне деэскалации совершили 16 обстрелов за сутки. Генерал призвал главнокомандующих этих группировок решать конфликты мирным путем.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

Источник: Газета Известия