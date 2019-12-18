Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в двух провинциях

18 декабря 2019     17
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в двух провинциях

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в двух провинциях. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, его слова приводит ТАСС.

В ходе атак в провинциях Идлиб и Алеппо погибли трое военнослужащих, заявил Боренков. Генерал-майор добавил, что были ранены 25 сирийских бойцов. По его словам, в нападении на вооруженные силы Сирийской Арабской Республики участвовали не менее 30 боевиков запрещенной в России «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» с пулеметами, два танка и три боевые машины пехоты (БМП). Сирийские военные уничтожили две БМП, а также один танк террористов.

Генерал заявил, что террористы планируют новые атаки. Российская разведка выявила переброску 300 членов Сирийской национальной армии, а также 20 машин с крупнокалиберными орудиями и семи единиц бронетехники из района Африн в провинции в Идлибскую зону деэскалации.

Источник: Лента.Ру

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