Сирийские военные обнаружили химлабораторию боевиков недалеко от Алеппо

Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин, располагающихся в 53 км от Алеппо. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что лагерь подготовки, оснащенный полосой препятствий, стрельбищем и учебными классами, и химическая лаборатория располагаются в одной локации. Лаборатория представляет из себя небольшую комнаты с химическими реактивами иностранного производства (Европа и Турция), которые использовались для производства взрывчатых веществ или для обучения производству боевиков.

Частный бункер, вероятно, использовался в качестве штаба или пункта управления. Вырубленные в камне галереи ведут на несколько этажей вниз, в них проведено электроосвещение, обустроен медпункт (в нем американские медикаменты) и склад боеприпасов, в том числе мины, ракеты и патроны турецкого производства. При этом с поверхности земли здание, в котором расположен бункер, выглядит как обычный частный дом.

Офицер сирийско-арабской армии Хасан Иса рассказал, что среди найденных боеприпасов снаряды 120 мм для нарезных турецких минометов, мины калибром 180 мм, они так же сделаны в Турции специально для боевиков и тубусы от американской ракеты для противотанковой системы. Применение подобных снарядов требует обучения, боевиков учили в лагерях, подобных найденному.

В начале февраля российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР со ссылкой на ряд источников сообщил, что в идлибском населенном пункте Зерба представители «Белых касок» с боевиками завершили съемку видеоролика о якобы применении химических веществ сирийскими военными против населения. На кадрах были показаны «последствия» нанесения удара ВВС Сирии неизвестным «химическим боеприпасом».

В ЦАВС считают, что ролик подготовили для распространения в социальных сетях и тиражирования в арабских и западных СМИ, пишет «Газета.ру».

Тогда же ЦПВС рассказал о подготовке «Белыми касками» при поддержке радикальной террористической группы «Хайят Тахрир аш-Шам», которая запрещенная в России, провокации с использованием отравляющих веществ в зоне деэскалации в Идлибе.

Источник: Газета Известия