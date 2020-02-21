Сирийские военные отразили еще одну атаку протурецких боевиков

Сирийской армии удалось отразить еще одну атаку, предпринятую бойцами вооруженной оппозиции и поддерживаемыми Турцией боевиками в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщается Al-Masdar News.

По данным агентства, боевики попытались прорвать оборону правительственных войск на северо-западном и западном направлениях у населенного пункта Найраб поздно вечером 20 февраля. Однако добиться значительных успехов они не смогли.

Как отмечает Al-Masdar News, вероятно, что протурецкие группировки в ближайшее время предпримут новые попытки отбить у сирийских военных Найраб и прилегающие к нему территории, которые боевики потеряли за последние два месяца.

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17:19 — 20 февраля

Днем 20 февраля протурецкие боевики уже атаковали позиции правительственных сил в районе Найраба. Сирийская армия остановила наступление боевиков благодаря поддержке российских Воздушно-космических сил. В результате погибли двое турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру