Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.
Источник: Россия Сегодня
Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.
Источник: Россия Сегодня
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