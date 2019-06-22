Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.

Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, объявлен королевством в международный розыск. Об этом сообщает …



Водитель «Яндекс.Такси» угрожал съесть и изнасиловать пассажира (ВИДЕО) В сети пользователи возмутились поведением водителя «Яндекс.Такси». Мужчина угрожал изнасиловать и съесть пассажира. Отмечается, что конфликт возник из-за того, что …



Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину. …



Как невыносимая жара мучает украинцев Аномальная жара, которая установилась в большинстве регионов Украины, уже принесла свои первые неприятные сюрпризы. Об этом пишет украинское издание «Вести». …

