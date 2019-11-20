Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

20 ноября 2019     10
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Источник: Лента.Ру


Число погибших в конфликте за нефтезавод в Боливии возросло до трех
Число погибших в конфликте за нефтезавод в Боливии возросло до трех

Три человека погибли и около 30 пострадали в Боливии в столкновениях с полицией у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода «Сенката». Об …


Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино
Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино

01:57 В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Сан-Марино, в котором сборная России …


Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов
Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов

Режиссер новой версии фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс пожаловалась, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях. …


Россия предложила США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации
Россия предложила США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации

Россия призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты