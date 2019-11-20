Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Источник: Лента.Ру



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