Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Источник: Лента.Ру
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Источник: Лента.Ру
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Источник: Лента.Ру
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Число погибших в конфликте за нефтезавод в Боливии возросло до трех
Три человека погибли и около 30 пострадали в Боливии в столкновениях с полицией у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода «Сенката». Об …
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Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино
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Режиссер новой версии фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс пожаловалась, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях. …
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