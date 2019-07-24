Сирийское телевидение сообщило об атаке Израиля с воздуха по провинции Дераа

Израиль ударил по объектам на юге Сирии, нанесен материальный ущерб, сообщило агентство ТАСС 24 июля со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
«Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа», — цитирует агентство сообщение.
Противостояние Израиля и Сирии имеет давнюю историю. В 1967 году после Шестидневной войны Израиль оккупировал часть сирийской территории, в том числе Голанские высоты, а законом 1981 года «О Голанских высотах» утвердил свой суверенитет над ними. В том же году Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал аннексию территории незаконной.
В свою очередь, Сирия поддерживает проиранское шиитское движение Хезболла, чьи боевики регулярно атакуют Израиль.
1 июля в результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя, включая ребенка. 21 человек получил ранения.
Источник: Газета Известия
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