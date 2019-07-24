Сирийское телевидение сообщило об атаке Израиля с воздуха по провинции Дераа

24 июля 2019     24
Сирийское телевидение сообщило об атаке Израиля с воздуха по провинции Дераа

Израиль ударил по объектам на юге Сирии, нанесен материальный ущерб, сообщило агентство ТАСС 24 июля со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

«Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа», — цитирует агентство сообщение.

Противостояние Израиля и Сирии имеет давнюю историю. В 1967 году после Шестидневной войны Израиль оккупировал часть сирийской территории, в том числе Голанские высоты, а законом 1981 года «О Голанских высотах» утвердил свой суверенитет над ними. В том же году Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал аннексию территории незаконной.

В свою очередь, Сирия поддерживает проиранское шиитское движение Хезболла, чьи боевики регулярно атакуют Израиль.

1 июля в результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя, включая ребенка. 21 человек получил ранения.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа
Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа

Больше всего для поддержания имиджа российские звезды тратятся на персонал и коллектив. Об этом «Комсомольской правде» рассказала промоутер и телевизионный …


Сирийское телевидение сообщило об атаке Израиля с воздуха по провинции Дераа
Сирийское телевидение сообщило об атаке Израиля с воздуха по провинции Дераа

Израиль ударил по объектам на юге Сирии, нанесен материальный ущерб, сообщило агентство ТАСС 24 июля со ссылкой на сирийское государственное …


Подводная армада КНДР: зачем Пхеньян объявил о создании новой субмарины
Подводная армада КНДР: зачем Пхеньян объявил о создании новой субмарины

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, которая предназначена для выполнения задач в Японском море. Об этом сообщило информационное агентство …


Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника
Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника

Президент США Дональд Трамп положительно оценил избрание Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Его слова передает The Independent. Трамп назвал …


США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе

Госдепартамент США 23 июля обвинил Россию и Сирию в нанесении авиаударов по мирным жителям на юге сирийской провинции Идлиб. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info