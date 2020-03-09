Сирийцы забросали камнями американских военных

9 марта 2020     5
Сирийцы забросали камнями американских военных

Жители сирийской деревни Аль-Кузлия (провинция Хасеке) закидали американскую военную колонну камнями и не пропустили на территорию населенного пункта, сообщает радиостанция Sham FM в Facebook.

Когда именно произошел инцидент — не уточняется. По данным журналистов, американцам пришлось развернуться и уехать.

«Жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили отступить», — говорится в сообщении.

Сирийцы не впервые негативно реагируют на присутствие американских военных.

В некоторые конфликты даже приходилось вмешиваться российской военной полиции.

Так, в феврале американцы открыли огонь по жителям пригорода Камышлы, в результате чего погиб подросток. Местные жители закидали солдат камнями, разрешить ситуацию смогли только представители РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Военный контингент США под предлогом борьбы с террористами вторгся на территорию страны без разрешения властей и ООН.

Источник: Газета Известия

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