Сирийцы забросали камнями американских военных

Жители сирийской деревни Аль-Кузлия (провинция Хасеке) закидали американскую военную колонну камнями и не пропустили на территорию населенного пункта, сообщает радиостанция Sham FM в Facebook.

Когда именно произошел инцидент — не уточняется. По данным журналистов, американцам пришлось развернуться и уехать.

«Жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили отступить», — говорится в сообщении.

Сирийцы не впервые негативно реагируют на присутствие американских военных.

В некоторые конфликты даже приходилось вмешиваться российской военной полиции.

Так, в феврале американцы открыли огонь по жителям пригорода Камышлы, в результате чего погиб подросток. Местные жители закидали солдат камнями, разрешить ситуацию смогли только представители РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Военный контингент США под предлогом борьбы с террористами вторгся на территорию страны без разрешения властей и ООН.

Источник: Газета Известия