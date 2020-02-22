Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование сирийских Вооруженных сил.

В ведомстве отметили, что иностранные воздушные средства будут расцениваться как вражеские цели и будут преследоваться силами ПВО «вплоть до уничтожения».

Агентство SANA сообщает, что сирийским военным уже было дано распоряжение устранять вражеские объекты любыми доступными способами.

Ранее 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары начать предпринимать в Сирии более решительные действия. По его словам, борьба в Сирии дается Турции «непросто» и там гибнут люди. Он также отметил, что турецкая сторона «сталкивается с новыми ловушками».

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру