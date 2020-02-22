Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

22 февраля 2020     6
Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование сирийских Вооруженных сил.

В ведомстве отметили, что иностранные воздушные средства будут расцениваться как вражеские цели и будут преследоваться силами ПВО «вплоть до уничтожения».

Агентство SANA сообщает, что сирийским военным уже было дано распоряжение устранять вражеские объекты любыми доступными способами.

Ранее 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары начать предпринимать в Сирии более решительные действия. По его словам, борьба в Сирии дается Турции «непросто» и там гибнут люди. Он также отметил, что турецкая сторона «сталкивается с новыми ловушками».

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты
Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование …


Эрдоган связал действия Турции в Сирии и Ливии с защитой национальных интересов
Эрдоган связал действия Турции в Сирии и Ливии с защитой национальных интересов

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган связал действия Анкары в Сирии и Ливии с защитой национальных интересов.Об этом сообщает агентство «Анадолу». …


Секретарь СНБО предупредил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь СНБО предупредил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предупредил о «профессиональных подстрекателях», которые оказались среди протестующих в Новых …


В Севастополе военнослужащих Черноморского флота поздравили с Днем Защитника Отечества
В Севастополе военнослужащих Черноморского флота поздравили с Днем Защитника Отечества

В Севастополе в Драматическом театре имени Б.А. Лавренева состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Врио Губернатора Севастополя поблагодарил военных …


Жителей Пензенской области предупредили об усилении ветра
Жителей Пензенской области предупредили об усилении ветра

Днем 23 февраля на территории Пензенской области ожидается сильный ветер. МЧС разослало жителям региона SMS-сообщения с предостережением. По данным Гидромедцентра, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты