Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник

3 марта 2020     13
Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расписался на корпусе военного беспилотника, который позднее сбила армия Сирии. Соответствующая фотография появилась в Twitter-аккаунте Steele M.

На опубликованных кадрах заметны обломки турецкого дрона, на которых можно различить опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции и подпись Эрдогана. Рядом расположена фотография того, как глава государства подписывал беспилотный летательный аппарат.

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13:04 — 28 февраля

2 марта турецкие военные впервые применили в Сирии «рой дронов» для борьбы с правительственным силами, поддерживаемыми Россией. Военная новинка доказала технологические возможности Турции на поле боя и позволила взять под контроль столь большую территорию.

1 марта сирийские военные уничтожили турецкий беспилотник. При этом боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, приняли его за принадлежащий правительственным войскам бомбардировщик Су-24 и заявили, что сбили его сами.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения.

Источник: Лента.Ру

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