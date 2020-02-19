Системы видеонаблюдения модернизируют в школах и детсадах Благовещенска

В Благовещенске в этом году планируют модернизировать системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, а также снабдить охранников школ ручными металлоискателями. Об этом рассказала начальник управления образования города Элина Поцелуева.

Как сообщает городская мэрия, в этом году на обеспечение безопасности объектов образования рассчитывали направить 40,5 млн рублей, однако сумму планируют увеличить. В 2019 году на эти цели выделили 81,2 млн рублей, пишет Амурская Служба Новостей.

По словам Поцелуевой, аналоговые камеры заменят на цифровые в 69 зданиях учреждений образования, после чего их подключат к системе «Безопасный город». На эти цели направят 37,3 млн рублей. В прошлом году в образовательных учреждениях были установлены 527 камер, а к системе «Безопасный город» подключено 17 зданий.

Кроме того, все объекты оборудованы тревожными кнопками, а на их территории осуществляется регулярный обход и осмотр. Охранников школ также планируют снабдить ручными металлоискателями.

В Благовещенске проживают более 27 тыс. школьников и свыше 13 тыс. дошкольников. Объектов образования насчитывается 98.

18 февраля сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому учащиеся младших классов будут обеспечены горячим питанием в школах.

Источник: Газета Известия