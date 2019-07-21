Скабеева возмутилась реакции Зеленского на события в Донбассе

Российская телеведущая Ольга Скабеева возмутилась реакцией президента Украины Владимира Зеленского на последние события в Донбассе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Скабеева запостила видео, на котором Зеленский комментирует журналистам начало абсолютного и бессрочного перемирия между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава украинского государства указал, что после начала перемирия выстрелов не было. «Но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины», — добавил он.

Зеленский говорил об инциденте, который произошел спустя несколько часов после начала перемирия. Четверо украинских военнослужащих подорвались на мине, двое из них погибли. Однако Скабеева прокомментировала видео так, как будто Зеленский говорит о произошедшем до этого обстреле Первомайска, который устроили украинские силовики.