Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича

5 октября 2019     15
Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко, произнесенную во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Свое мнение она высказала в своем Twitter.

Она допустила, что таким образом белорусский лидер троллит Зеленского. «Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: “испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал”. Лукашенко и Зеленский: оговорочка по Фрейду», — отметила она.

4 октября на II форуме регионов Украины и Белоруссии Лукашенко в ходе выступления, посвященного восстановлению товарооборота с Украиной, оговорился и произнес «регионы России». На что украинский президент ответил: «Слава богу, нет».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича
Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко, произнесенную во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Свое мнение …


В США оценили новейшие Су-35С
В США оценили новейшие Су-35С

Если новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 Москва, вероятно, рассматривает как будущую замену старых моделей самолетов, которая гарантирует России превосходство …


Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры …


НАСА задумалось о покупке дополнительных мест на «Союзах»
НАСА задумалось о покупке дополнительных мест на «Союзах»

НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском «Союзе» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом заявил …


Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с 2020 года распространить налог на самозанятых по всей стране. Так он прокомментировала удачное …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты