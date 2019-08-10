Скабеева рассказала о небольшой обиде Зеленского на Трампа

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию, когда президент США Дональд Трамп «забыл» украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во время пресс-брифинга журналист спросил Трампа, не планирует ли он пригласить Владимира Зеленского в Белый дом и какой совет он может дать украинскому коллеге. «О ком вы говорите?», — перебил его Трамп, не расслышав вопрос.

«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — заявила Скабеева.

3 августа Зеленский сам анонсировал встречу с Трампом. Украинский лидер заявил, что планирует приехать в Вашингтон в начале осени.

25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, хозяин Белого дома поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду. Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США.

Источник: Лента.Ру