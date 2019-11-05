Скандальная медклиника в Кургане избежала банкротства

5 ноября 2019     33
Скандальная медклиника в Кургане избежала банкротства

Арбитражный суд Курганской области не стал признавать банкротом ООО «Мэрилин», которая управляет клиникой пластической хирургии Persona Nova. Данные о решении суда появились в картотеке арбитражных дел.

ИА «Ура.ру» поясняет, что о долгах компании заявляло региональное управление ФНС. По первоначальным данным, они составляли 800 тыс. рублей. Однако позже ведомство снизило свои требования до 645 тыс. рублей.

В УФНС предлагали признать «Мэрилин» банкротом по упрощенной схеме, как отсутствующего должника. Там объясняли это тем, что клиника более трех месяцев не платит по долгам, а имущества у нее нет. Но представитель компании настаивал, что медцентр продолжает работать. В итоге суд решил, что ведомству не удалось доказать факт отсутствие должника.

С работой этой клиники связано несколько скандалов. Так, в 2017 году в ней после операции умерла женщина. Позже одна из пациенток жаловалась, что из-за осложнений после операции по коррекции груди она у нее буквально «взорвалась».

В августе 2019 года суд Кургана принял решение о ликвидации ООО «Мэрилин» и, таким образом, удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас решение обжалуется в суде высшей инстанции.

Источник: Газета Известия

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