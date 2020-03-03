Сквер русско-татарской дружбы появится в Курске

Позже проект вынесут на общественное обсуждение, где жители Курска смогут высказать свои замечания.

Татарстан окажет помощь в реализации проекта. Властям республики направили техническое задание на разработку проектно-сметной документации, информацию по обеспечению земельного участка инженерными сетями, схему организации движения транспорта. Об этом пишет «Курская правда» .

В Курске разрабатывают проект сквера русско-татарской дружбы, который появится на проспекте Дружбы после просьб местных жителей. Созданием нового общественного пространства занимается Курская областная общественная организация «Татарско-русская дружба».

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