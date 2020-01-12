Склад обрушился при пожаре в Новой Москве

12 января 2020     19
Склад обрушился при пожаре в Новой Москве

Здание склада полностью обрушилось при пожаре недалеко от Троицка в Новой Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в воскресенье, 12 января.

«Произошло полное обрушение горящего склада», — заявил источник агентства в экстренных службах. Отмечается, что площадь возгорания увеличилась до 1600 кв. метров.

В связи с инцидентом создан штаб пожаротушения.

Возгорание произошло в деревне Ракитки недалеко от Троицка. Изначально площадь огня была 200 кв. метров. Меньше чем за полчаса она возросла до одной тыс. кв. метров.

Ранее 12 января около 50 человек эвакуировали из-за пожара в гостиничном комплексе в Тверской области. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Источник: Газета Известия

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