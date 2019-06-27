Скорбящую женщину унизили из-за веса на похоронах мужа

Тучную женщину раскритиковали из-за веса и выбора платья на похоронах супруга. Свою историю она разместила на портале Love What Matters.
Вдова по имени Тони (Toni) рассказала, что ее муж попал на мотоцикле в ДТП. Мужчину доставили в больницу с внутримозговым кровоизлиянием. Его состояние оказалось критическим, и через три дня он скончался. В день похорон скорбящая жена надела черное платье ниже колен с полупрозрачными рукавами.
«С ним пришло проститься много людей. Некоторых присутствующих я знала хорошо, других видела впервые, — вспоминает Тони. — Мне было морально тяжело. Я будто стала призраком и смотрела на происходящее со стороны».
Когда могильщики опускали гроб в яму, Тони услышала чей-то шепот: «Ее мужа кладут в могилу. Она могла бы слегка похудеть и прийти в более красивом платье». Женщина решила, что ослышалась, однако ее сестра, стоявшая рядом, также услышала эти слова. Чтобы поддержать вдову, она повернулась к ней и произнесла: «Ладно, у меня есть идея. Давай лучше похороним ее, а сами съедим 20 бургеров».
Тони призналась, что не ожидала унижений на кладбище. После похорон она вместе с сестрой пошла в сетевой ресторан быстрого питания In-N-Out и съела пять бургеров. «За здоровье той женщины, что унизила меня», — иронично отметила она.
По словам вдовы, после смерти мужа она набрала около 16 килограммов. «Я вешу 112 килограммов и не стыжусь своего веса», — заключила Тони.
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